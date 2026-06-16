Fischi all’inno dell’Iran ai Mondiali 2026, Rezaeian: “Se c’è un problema da affrontare, è affar nostro”

L’Iran ha pareggiato 2-2 nella sua partita di esordio ai Mondiali 2026 contro la Nuova Zelanda. La squadra allenata da Amir Ghalenoei ha giocato davanti a 70.000 spettatori al SoFi Stadium di Los Angeles, Stati Uniti. La politica e le tensioni nella regione mediorientale sono stati ancora al centro dell’attenzione ma Ramin Rezaeian, difensore iraniano che ha segnato il gol dell’1-1, ha preferito parlare solo di calcio durante le interviste post-match. “Siamo qui per rispondere a domande sul calcio. Quindi dovete sapere che la mia gente in Iran è fantastica, è davvero appassionata di tutto. Tutti nel mondo dovrebbero conoscere la mia gente“, ha detto il terzino del Foolad rispondendo a un giornalista che gli chiedeva un commento sui fischi durante l’inno nazionale iraniano. “Se c’è qualche problema da affrontare, è affar nostro, non è affar vostro, quindi vi rispettiamo e, se c’è qualcosa da chiarire, lo risolveremo. Non preoccupatevi”, ha aggiunto.