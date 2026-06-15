Roma, maxi operazione antidroga: 5 arresti per traffico di stupefacenti

La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di cinque persone, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Tre indagati sono stati portati in carcere e due ai domiciliari, con accuse di associazione finalizzata al traffico di droga. L’inchiesta ha ricostruito l’attività di un’organizzazione attiva tra Italia e Spagna, che gestiva la vendita di hashish e marijuana a Roma e in diverse province italiane. Il gruppo utilizzava una struttura gerarchica e canali di messaggistica per coordinare logistica e distribuzione. Sequestrati circa 180 kg di stupefacenti e documentati traffici per oltre 500 kg di droga, con basi operative nel quartiere Alessandrino e spedizioni anche via posta.