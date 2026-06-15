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lunedì 15 giugno 2026

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Roma, maxi operazione antidroga: 5 arresti per traffico di stupefacenti

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La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di cinque persone, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Tre indagati sono stati portati in carcere e due ai domiciliari, con accuse di associazione finalizzata al traffico di droga. L’inchiesta ha ricostruito l’attività di un’organizzazione attiva tra Italia e Spagna, che gestiva la vendita di hashish e marijuana a Roma e in diverse province italiane. Il gruppo utilizzava una struttura gerarchica e canali di messaggistica per coordinare logistica e distribuzione. Sequestrati circa 180 kg di stupefacenti e documentati traffici per oltre 500 kg di droga, con basi operative nel quartiere Alessandrino e spedizioni anche via posta.