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lunedì 15 giugno 2026

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Roma, la prima statua di Alberto Sordi: la commozione dei romani

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In tanti hanno voluto partecipare alla inaugurazione della prima statua di Alberto Sordi a Roma. Un omaggio al grande attore romano nel giorno del suo 106esimo compleanno. Il luogo prescelto è Villa De Santis, sulla Casilina, dove Sordi decise di celebrare con un rinfresco la sua giornata da sindaco di Roma nel 2000 (con Francesco Rutelli, allora sindaco). Dopo la cerimonia, con il sindaco Gualtieri, il presidente del V municipio Mauro Caliste, i romani si sono messi in fila per una foto o un selfie con la statua in bronzo seduta su una panchina e la mano alzata in segno di saluto.