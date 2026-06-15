Nucleare, Pichetto Fratin: "Referendum? Fondamentale dare massimo della chiarezza"

“Dopo la legge delega, nei mesi successivi redigeremo le proposte di decreti d’attuazione, ce ne saranno diversi e riguarderanno tutta la parte tecnica di attuazione della legge. La nostra Costituzione prevede il referendum come istituto abrogativo, credo che sia del tutto naturale che in una democrazia possano raccogliersi delle firme per fare un referendum. La cosa fondamentale che dobbiamo cercare di fare tutti noi è dare il massimo della chiarezza, tutte le risposte e il massimo della trasparenza”. Lo ha detto il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, parlando a margine dell’evento ‘Da Fermi al futuro’ in corso a Torino.