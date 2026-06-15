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lunedì 15 giugno 2026

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Milano, chiusa stazione Sant’Ambrogio M2: bus tra Porta Genova e Garibaldi

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Un tentativo di suicidio ha bloccato poco dopo le 12 la stazione Sant’Ambrogio della linea M2 di Milano. Secondo alcune testimonianze, una persona è stata vista camminare sui binari e poi sdraiarsi prima dell’arrivo di un convoglio in direzione Abbiategrasso. Sempre stando ai testimoni, non è stata travolta dal treno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e le ambulanze. La stazione è stata chiusa e i viaggiatori presenti sono stati fatti uscire per consentire le operazioni di soccorso. Atm ha comunicato che i treni sulla tratta tra Porta Genova e Milano Garibaldi sono sostituiti da bus.