Dopo l'intesa Usa-Iran traffico navale ancora bloccato a Hormuz

Centinaia di navi sono ancora ferme nello Stretto di Hormuz dopo il raggiungimento di un accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran per estendere il cessate il fuoco e riaprire il passaggio marittimo. I dettagli dell’intesa non sono stati ancora diffusi, mentre l’entrata in vigore è subordinata alla firma ufficiale. Teheran ha fatto sapere che l’attuazione non inizierà prima della sottoscrizione, prevista secondo il mediatore Pakistan per venerdì in Svizzera. La chiusura dello stretto ha già provocato forti tensioni sui mercati globali e un aumento dei prezzi di energia e beni essenziali.