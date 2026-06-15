Accordo Iran-Usa, Barrot: "Auspico fine delle ostilità su tutti i fronti, anche in Libano"

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha salutato positivamente il primo accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz e il prolungamento della fragile tregua nel conflitto iraniano. I dettagli dell’intesa non sono stati ancora resi noti e Teheran ha precisato che l’attuazione inizierà solo dopo la firma ufficiale. Il Pakistan, principale mediatore dei negoziati, ha indicato che la sottoscrizione dovrebbe avvenire venerdì in Svizzera. Barrot ha espresso l’auspicio che la riapertura di Hormuz ristabilisca la libertà di navigazione, riducendo le pressioni sui prezzi degli idrocarburi, sulle forniture di fertilizzanti e sul commercio internazionale. “Come vi ho detto, auspico la fine delle ostilità su tutti i fronti, compreso il Libano, e tutte le parti in conflitto devono rispettare questo accordo” ha sottolineato il ministro francese.