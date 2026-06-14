Knicks campioni Nba, tifosi in festa a New York ma anche disordini: gli autobus distrutti

Sabato sera a Broadway è stato il caos totale quando i New York Knicks hanno vinto il titolo NBA, per la prima volta dopo 53 anni. I tifosi hanno invaso le strade della Grande Mela per festeggiare ma c’è chi ha rovinato la festa con disordini e violenze: a Times Square sono stati esplosi anche colpi d’arma da fuoco.

All’esterno del Madison Square Garden, la folla che seguiva la partita sul maxischermo è esplosa di gioia quando i Knicks, dopo aver recuperato uno svantaggio di 16 punti, hanno battuto gli Spurs a San Antonio nella quinta partita delle finali NBA. Poco dopo si sono pero’ anche verificati scontri con la polizia, sono stati rotti parabrezza di diversi veicoli, molte persone si sono arrampicate su impalcature, pali della luce, statue, salendo anche sui tetti degli scuolabus a Times Square. Uno degli autobus è anche andato a fuoco.

Verso le 2 del mattino, secondo la polizia, sono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco nei pressi della 42esima Strada e di Broadway. Un video girato da un passante ha catturato il suono di almeno sette spari e ha mostrato persone accovacciarsi e correre in cerca di riparo. I rapporti preliminari indicano che nessuno è rimasto ferito, ha detto la polizia. La polizia di New York ha dichiarato che ci sono stati diversi arresti.