G7, a Ginevra scontri tra polizia e manifestanti: auto in fiamme e cannoni ad acqua

Secondo la polizia, almeno 20.000 persone hanno partecipato questo pomeriggio alla manifestazione contro il G7 a Ginevra, in Svizzera. Intorno alle 16.30 sono stati segnalati i primi danni. Un’auto è stata incendiata e si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia nei pressi della stazione ferroviaria di Cornavin. Anche la vetrina di una filiale bancaria è stata infranta. Diversi manifestanti a volto coperto sono stati visti rompere le finestre per entrare in un edificio in Avenue Giuseppe-Motta, vicino al Palazzo delle Nazioni. Si tratta della sede di PricewaterhouseCoopers, società specializzata in revisione contabile e servizi di contabilità. Nella zona di Grand-Pré, la polizia ha utilizzato gas lacrimogeni in risposta al lancio di oggetti contro gli agenti.