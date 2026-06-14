Cesare Cremonini a Imola, omaggio a Vasco Rossi con “Vita spericolata”

Cesare Cremonini infiamma l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola con un concerto sold out da 75mila spettatori, inaugurando la nuova Imola Music Park Arena. Durante lo show, il cantautore ha reso omaggio a Vasco Rossi, intonando insieme al pubblico “Vita spericolata”, uno dei brani simbolo della musica italiana. Dal palco, Cremonini ha sottolineato l’importanza della memoria musicale e del rispetto per la storia del luogo: “Se vuoi fare la storia devi conoscerla. Noi rispettiamo questo luogo e chi ci ha permesso di sognare in grande. Grazie Vasco Rossi”. Un pensiero ribadito anche sui social, dove l’artista ha definito “magnifica” la nuova arena dell’autodromo, spiegando di aver sentito il dovere di rendere omaggio a chi lo ha preceduto e ha aperto la strada agli artisti di oggi.