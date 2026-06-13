Polizia, Pisani in questura a Roma per inaugurazione area per vittime terrorismo: "Sacrificio non dimenticato"

Alla Questura di Roma, nella storica sede di via San Vitale 15, una cerimonia di inaugurazione dell’Area della memoria dedicata alle vittime del terrorismo della Polizia di Stato di Roma. All’evento partecipa il capo della polizia, prefetto Vittorio Pisani. L’installazione permanente vuole rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita negli anni più bui della storia del Paese, a tutela della democrazia, della legalità e dei diritti dei cittadini. Pisani si è rivolto ai familiari delle vittime: “Gli mando un abbraccio e li ringrazio per la loro presenza. È un’iniziativa che fa sì che il sacrificio dei vostri cari non sia dimenticato”.