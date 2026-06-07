Usa, sparatoria a un festival in Ohio: almeno 12 feriti

Sabato sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco nei pressi di un affollato festival di strada in Ohio, ferendo almeno 12 persone e spingendo alcuni partecipanti all’evento a cercare riparo mentre altri si sono precipitati ad aiutare le vittime. Nessun sospettato è stato fermato, ha detto il vice capo della polizia di Toledo, Joe Heffernan, e i funzionari hanno invitato le persone presenti al festival a farsi avanti con foto o video sui loro telefoni per possibili piste. La sparatoria è avvenuta vicino all’Old West End Festival, un raduno annuale di musica dal vivo. Heffernan ha detto che sembra che almeno due persone abbiano sparato e che “probabilmente si stavano sparando a vicenda”. Due delle vittime sono in condizioni critiche, ha aggiunto Heffernan. L’età delle vittime varia dai 14 ai 61 anni, la maggior parte di loro ha poco più di vent’anni.
Seguici su