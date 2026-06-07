Usa, sparatoria a un festival in Ohio: almeno 12 feriti

Sabato sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco nei pressi di un affollato festival di strada in Ohio, ferendo almeno 12 persone e spingendo alcuni partecipanti all’evento a cercare riparo mentre altri si sono precipitati ad aiutare le vittime. Nessun sospettato è stato fermato, ha detto il vice capo della polizia di Toledo, Joe Heffernan, e i funzionari hanno invitato le persone presenti al festival a farsi avanti con foto o video sui loro telefoni per possibili piste. La sparatoria è avvenuta vicino all’Old West End Festival, un raduno annuale di musica dal vivo. Heffernan ha detto che sembra che almeno due persone abbiano sparato e che “probabilmente si stavano sparando a vicenda”. Due delle vittime sono in condizioni critiche, ha aggiunto Heffernan. L’età delle vittime varia dai 14 ai 61 anni, la maggior parte di loro ha poco più di vent’anni.