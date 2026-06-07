Papa Leone XIV in Spagna, le testimonianze dalla piazza di Madrid: "Siamo qui dalle 5 del mattino"

Muniti di sedie, cappelli e ventagli, migliaia di fedeli di tutte le età si sono radunati in Plaza Cibiles, a Madrid, per assistere alla messa del Corpus Domini officiata da Papa Leone XIV, nel secondo giorno della sua visita apostolica in Spagna. Le strade della capitale si sono animate già dall’alba, un’atmosfera differente rispetto alla quiete che contraddistingue la città la domenica mattina. Secondo gli organizzatori a partecipare alla messa sono state oltre 1,2 milioni di persone. Molti i giovani in piazza, alcuni raccontano di aver dormito stanotte solo qualche ora, dopo la veglia di preghiera con il Pontefice sabato sera.