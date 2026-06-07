Ecuador, in fiamme pescherecci nel porto: almeno due feriti, alte colonne di fumo

Almeno otto pescherecci hanno preso fuoco sabato in un porto chiave sulla costa pacifica dell’Ecuador, lasciando due persone ferite, hanno riferito le autorità. Un rapporto ufficiale del Segretariato per la gestione del rischio afferma che “sono attualmente in corso sforzi di contenimento per tenere l’emergenza sotto controllo”, mentre le condizioni dei feriti “restano sotto valutazione”, così come l’entità dei danni alle navi, ha aggiunto. Finora non c’è stata alcuna dichiarazione ufficiale sulle cause dell’incendio. Le immagini diffuse dalla polizia nazionale dell’Ecuador mostrano piccole e grandi barche da pesca avvolte dalle fiamme, mentre un’enorme colonna di fumo nero si alza nel cielo. Il porto di Manta, situato a 260 chilometri a sud-ovest della capitale Quito, è considerato uno snodo chiave sulla cosiddetta Rotta del Pacifico, utilizzata dalle bande criminali locali per il traffico di droga verso l’America Centrale, gli Stati Uniti e l’Europa.