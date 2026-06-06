Mamdani cita Balotelli: “Quando faccio gol non esulto, sto solo facendo il mio lavoro”

Il sindaco di New York City Zohran Mamdani è pronto a ospitare nella sua città alcuni match dei Mondiali di calcio e cita un calciatore azzurro, Mario Balotelli, ex attaccante di squadre come Inter, Milan e Manchester City. “Mario Balotelli, uno dei migliori attaccanti degli ultimi tempi, una volta, sul fatto di non esultare dopo aver segnato un gol, ha detto: ‘Quando faccio gol non esulto perché sto solo facendo il mio lavoro’. Il postino festeggia quando consegna le lettere? Quando New York ospiterà un Mondiale ben organizzato, sicuro e che si svolgerà senza intoppi, festeggeremo? No, perché stiamo solo facendo il nostro lavoro. New York ha le persone, la preparazione e l’eccellenza necessarie per realizzare un Mondiale davvero straordinario. E lavorando insieme ci riusciremo”, ha detto il primo cittadino di NYC.