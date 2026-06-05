Milano, Sala: “Ogni giorno più perplesso sulla candidatura della Siciliano”

“Ogni giorno che passa sono sempre più perplesso. Leggo che l’aggiunta Tiziana Siciliano dice che non ricorda l’esposto di Massimiliano Lisa. Ora, ho qualche dubbio, ma non ho nessuna prova che non si ricordi. Ma una PM così esperta, che ha avuto un ruolo apicale in procura, si candida con una persona che conosce poco senza fare alcuna verifica, ecco questo è incomprensibile”. A dirlo è il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma, alla caserma Montebello, tornando sull’inchiesta sulle concessioni per la Galleria Vittorio Emanuele. “Non faccio mai di tutta l’erba un fascio, non lancio accuse a caso, porto rispetto alle altre istituzioni, anche alla Procura – ha proseguito Sala – Però evidentemente c’è una parte della Procura che fa politica e con la candidatura della Siciliano credo che ci sia una solida dimostrazione di ciò”, ha concluso il sindaco.