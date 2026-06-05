Cisgiordania, l’incendio tra i villaggi palestinesi di Deir Ibzi e al-Janiya

Un grande incendio è divampato tra i villaggi palestinesi di Deir Ibzi e al-Janiya: gli aerei israeliani hanno tentato di contenere i rogo nella zona in cui erano presenti coloni israeliani. Né i funzionari israeliani né quelli palestinesi hanno commentato la causa dell’incendio ma l’area è sotto il controllo militare e civile israeliano e non è accessibile ai palestinesi, ha affermato il capo del vicino consiglio del villaggio di al-Janiya.

Gli attacchi incendiari contro terre e proprietà palestinesi sono diventati una tattica sempre più comune utilizzata dai coloni israeliani in Cisgiordania, compresi i blocchi di insediamenti vicino a Ramallah.