Francia, ritrovato corpo della ragazza scomparsa. Le dure parole di Macron

Venerdì in Francia si è scatenata una tempesta di recriminazioni per la temuta uccisione di una ragazzina di 11 anni scomparsa, con il sistema giudiziario accusato di non aver dato seguito a precedenti accuse di stupro contro il sospettato che ora è in custodia. La ricerca nel sud-ovest della Francia della ragazza identificata dalla polizia come Lyhanna ha attirato l’attenzione nazionale e, sempre più, politica da quando è scomparsa dopo la scuola il 29 maggio. Gli avvisi della polizia dicono che indossava un top a righe bianche e nere, pantaloncini neri e calzini gialli con il marchio della serie manga giapponese “One Piece”. Dopo sei giorni di ricerche da parte della polizia e dei volontari, le autorità hanno annunciato che il corpo di un bambino vestito con “abiti simili” è stato ritrovato giovedì in un luogo remoto di una fattoria nella regione sud-occidentale del Gers. È stata ordinata l’autopsia. Il presidente Emmanuel Macron si è unito allo sgomento, affermando che il caso ha rivelato crepe nel sistema e che è “scioccato”. Macron ha parlato durante la visita in Montenegro, contrariamente alla sua abitudine di non commentare le questioni interne dall’estero. “Le cose non sono andate come avrebbero dovuto andare. Questo è chiaro. E quindi è inaccettabile”, ha detto Macron.