Ucraina, attacco russo nelle zone residenziali di Kiev: i cittadini si muovono tra le macerie

Residenti sotto shock nelle zone residenziali di Kiev colpite durante la notte dall’attacco russo. La capitale ucraina si stava preparando da giorni per un altro attacco di massa, dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva avvertito che la Russia stava preparando un nuovo assalto e aveva esortato le persone a rimanere caute e a cercare rifugio durante gli allarmi di raid aerei. Nel quartiere Podilskyi si sono verificati danni parziali ai piani superiori di un edificio di nove piani, intrappolando le persone sotto le macerie. Le operazioni di soccorso erano ancora in corso nelle prime ore del mattino, anche se restava in vigore l’allerta antiaerea. Nel quartiere Solomianskyi sono stati danneggiati un edificio di 20 piani e uno di 24 piani. La Russia ha lanciato 73 missili e 656 droni in tutta l’Ucraina, secondo l’aeronautica militare del paese, con gli obiettivi principali tra cui Kiev, la città centrale di Dnipro e le città orientali di Poltava, Kharkiv e Zaporizhzhia. Le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto e soppresso 40 missili e 602 droni. Sono stati registrati colpi di 30 missili balistici, tre missili da crociera e 33 droni in almeno 38 località. I detriti dei droni distrutti sono caduti in 15 punti, ha detto l’aeronautica. Almeno quattro persone sono state uccise a Kiev e 63 persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambini.