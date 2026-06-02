Ucraina, attacco russo nella notte: almeno nove morti e oltre 100 feriti – La diretta

Si intensifica la guerra in Ucraina. Nella notte tra la Russia ha lanciato un attacco aereo su vasta scala contro il Paese, prendendo di mira diverse città ucraine, tra cui Kiev, con missili e droni. In tutto il Paese, almeno nove persone sono rimaste uccise e altre 105 ferite, secondo quanto riferito dalle autorità. Questo il bilancio riportato dai media ucraini. Secondo il Kyiv Independent, nella capitale almeno 4 persone sono rimaste uccise e altre 58 ferite, tra cui due bambini, ha dichiarato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko.

Guerra in Ucraina – Tutte le notizie di oggi 2 giugno Inizio diretta: 02/06/26 07:00 Fine diretta: 02/06/26 23:00