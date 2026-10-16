AI, Colla (Emilia-Romagna): "Istituzioni devono accompagnare ricerca e filiere"

“L’istituzione deve accompagnare i sistemi di ricerca, deve fare sistema con l’università, deve fare economia di scala nei laboratori e accompagnare soprattutto le filiere“. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, a margine della presentazione della ricerca AI.DEA – L’adozione dell’Intelligenza Artificiale nelle PMI italiane, realizzata da Nomisma con il sostegno di UniCredit e presentata oggi alla prima edizione di AI.DEA – Forum di Varignana a Castel San Pietro Terme (Bologna).

“Il nostro è il paese delle filiere: quando sei in grado di far funzionare la filiera, anche i driver stanno nel mondo. Se perde competitività, conoscenza, sapere la filiera, anche i driver che stanno nel mondo vanno in difficoltà”, ha spiegato, sottolineando che “l’istituzione deve creare l’ecosistema, anche ad esempio di sapere a che serve il sapere, l’istruzione, l’intelligenza delle mani, la sanità. Perché non si fa l’impresa nel deserto senza queste protezioni. Ma dall’altra parte, se io non faccio valore aggiunto con imprese di qualità, non mi regge il sistema delle protezioni. Ecco, se c’è un ruolo delle delle istituzioni, è mettere insieme e fare ecosistema e fare relazioni di grande qualità. Le relazioni arrivano prima del manufatto. Le teste sono indispensabili per il manufatto”, ha concluso.