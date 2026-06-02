Ucraina, attacchi russi nella notte: le immagini della devastazione

La Russia ha attaccato l’Ucraina con una raffica di missili e droni nella notte, uccidendo almeno 11 persone, ferendone decine mentre altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie, hanno detto le autorità. Almeno quattro persone sono state uccise a Kiev e 58 persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambini, ha riferito il servizio di emergenza statale ucraino in una dichiarazione su Telegram. Edifici residenziali e altre infrastrutture civili sono stati danneggiati in otto distretti di Kiev. Sono stati segnalati attacchi anche altrove in tutta l’Ucraina.