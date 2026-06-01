Libano, resta altissima la tensione al confine con Israele nonostante il cessate il fuoco

Lunedì la tensione è rimasta alta lungo il confine israelo-libanese, mentre gli attacchi tra Israele e Hezbollah sono continuati nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Domenica l’esercito israeliano ha annunciato di aver preso il castello di Beaufort vicino alla città di Nabatiyeh, dopo giorni di intensi combattimenti e attacchi aerei nei villaggi vicini dove le truppe israeliane combattevano i militanti di Hezbollah. La presa ha segnato un importante passo avanti israeliano nella guerra tra Israele e Hezbollah, iniziata il 2 marzo, quando Hezbollah ha lanciato razzi nel nord di Israele due giorni dopo che Stati Uniti e Israele avevano attaccato il suo principale sostenitore, l’Iran. Da allora, Israele ha lanciato un’invasione di terra, occupando decine di villaggi e città libanesi vicino al confine. Hezbollah ha lanciato migliaia di missili e droni contro i soldati israeliani nel sud del Libano e nel nord di Israele. La spinta israeliana è arrivata nonostante un cessate il fuoco in vigore dal 17 aprile e pochi giorni prima che Libano e Israele tengano il prossimo round di colloqui diretti a Washington a partire da martedì.