Libano, Netanyahu: "Conquista del castello di Beaufort è svolta radicale"

(LaPresse) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha esultato per la presa del castello di Beaufort nel sud del Libano da parte dell’Idf. In un videomessaggio diffuso dal suo ufficio, Netanyahu l’ha definita “una svolta radicale nella politica che stiamo portando avanti” nei confronti di Hezbollah. “Ho ordinato all’Idf di ampliare l’operazione in Libano. Le nostre forze hanno attraversato il Litani, hanno conquistato zone strategiche, hanno occupato la cresta di Beaufort. E ora il mio ordine è di rafforzare ed espandere le manovre sulle aree che erano sotto il controllo di Hezbollah” ha aggiunto Netanyahu.