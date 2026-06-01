Cagliari, 80enne trovato morto fra le fiamme a Quartu Sant'Elena

Un uomo di 80 anni è morto nelle campagne di Quartu Sant’Elena durante un incendio divampato nella zona di Santu Lianu-Niu Crobu. Il cadavere è stato ritrovato dai vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe tentato di domare le fiamme nel proprio terreno utilizzando mezzi di fortuna prima dell’arrivo dei soccorsi. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento: non si esclude che possa essere stato colto da un malore o che sia rimasto intrappolato nell’incendio. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi. Le operazioni di spegnimento sono state condotte dal Corpo forestale della Sardegna con il supporto di un elicottero decollato dalla base di Villasalto e coordinate dalla Stazione forestale di Sinnai.