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giovedì 28 maggio 2026

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Incendio su una nave a Napoli, vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme

LaPresse
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Proseguono dal pomeriggio di ieri le operazioni dei vigili del fuoco per l’incendio divampato a bordo di una motonave ormeggiata tra le banchine 29 e 30 del porto di Napoli. Le fiamme, sviluppatesi probabilmente al settimo piano, hanno interessato anche altri ponti dell’imbarcazione. Le squadre stanno operando sia da terra sia dal mare. Nessuna persona è rimasta coinvolta: a bordo era presente solo personale impegnato in attività di manutenzione. In corso le ultime operazioni di bonifica.