Maldive, recupero sub durato 3 ore: le immagini di Dan Europe

È durata circa 3 ore l’operazione con cui oggi sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive, nell’ambito della missione internazionale di search & recovery, coordinata a supporto delle autorità maldiviane e italiane. Lo riferisce in una nota Dan Europe, organizzazione che ha supportato le operazioni di ricerca e recupero, che ha contribuito a coinvolgere e dispiegare il team altamente specializzato composto dai soccorritori finlandesi che si sono occupati del recupero, cioè Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. Le attività finali della missione proseguiranno giovedì, quando i sub del team torneranno a immergersi per rimuovere le attrezzature operative installate all’interno del sistema di cavità durante le operazioni di recupero.