Flotilla, Tajani: "Chiediamo rilascio immediato degli italiani fermati"

“Stiamo seguendo la vicenda da questa notte con la nostra ambasciata a Tel Aviv, con il nostro consolato, con l’Ambasciata d’Italia a Cipro”. È quanto ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando ai giornalisti a Modena, commentando la notizia dell’intercettazione della Global Sumud Flotilla da parte dell’esercito di Israele nelle acque al largo di Cipro. “Abbiamo già mandato i nostri messaggi, abbiamo chiesto che venissero comunque tutelati i nostri concittadini, liberati il prima possibile, così come è accaduto per l’episodio di qualche settimana fa”, ha aggiunto, “pare che siano nove gli italiani che sono stati fermati e noi chiediamo che vengano immediatamente rilasciati”. Dal sito della Global Sumud Flotilla sembrano però essere 13 gli italiani a bordo della barche intercettate.