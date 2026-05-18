Salone Libro 2026, Malgioglio: "De Andrè lesse le mie cose e mi portò a Milano"

Al Salone del Libro di Torino, dialogando con Luciana Littizzetto e Alfa, Cristiano Malgioglio racconta il suo incontro con Fabrizio De Andrè: “L’ho conosciuto tanti anni fa. Mi piaceva scrivere. Non appena io ho saputo il suo indirizzo ho cominciato a tormentarlo – ha detto -. Andavo sempre a casa sua e mi apriva sempre una governante, oppure la moglie. Finchè un giorno, dopo mesi e mesi, lui assonnato venne ad aprirmi la porta e mi disse ‘Che c… vuoi?’. Io con i capelli ricci sembravo Wanda Osiris. Ha avuto molto coraggio. Ha letto le mie cose, magari scrivevo cose orrende, adesso non mi ricordo, però mi ha portato a Milano, mi ha pagato il biglietto, voleva che io studiassi, che mi potessi laureare, che mi sposassi…”, ha concluso il cantautore siciliano.