Flotilla, attivisti: "Idf diffondono 'Oops!… I Did It Again' e disturbano le nostre comunicazioni"

Le autorità israeliane avrebbero diffuso ad alto volume la canzone ‘Oops!… I Did It Again’ di Britney Spears dagli altoparlanti di almeno una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate oggi mentre erano dirette verso Gaza. Lo riferisce il Times of Israel, allegando un video diffuso su X e verificato da un funzionario israeliano. Nel filmato, un attivista a bordo accusa le Forze di difesa israeliane (Idf) di “interferire con il nostro canale di comunicazione con la musica” e di “cercare di impedirci di lanciare chiamate di soccorso”. “Stanno attaccando una flottiglia umanitaria, questa è una vera violazione del diritto internazionale e anche un crimine di guerra. Siamo civili e stanno bloccando i nostri canali di emergenza. Palestina libera!”, aggiunge l’attivista nel video.