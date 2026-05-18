Mondiali 2026, nazionale iraniana in Turchia per un ritiro: l'arrivo della squadra

La nazionale di calcio maschile iraniana è arrivata lunedì 18 maggio in Turchia per un ritiro in vista dei preparativi per i Mondiali 2026, ospitati dagli Stati Uniti. Il ritiro durerà circa due settimana, durante le quali la delegazione – tra cui alcuni giocatori che hanno prestato servizio militare nel Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche – completerà le procedure per il visto per gli Stati Uniti. Venerdì 29 maggio, inoltre, l’Iran giocherà un’amichevole contro il Gambia. La squadra iraniana è stata sorteggiata nel Gruppo G con Belgio, Nuova Zelanda ed Egitto ed esordirà ai Mondiali contro la Nuova Zelanda il 16 giugno a Inglewood, vicino a Los Angeles.