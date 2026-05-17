Scudetto Inter, a Milano è festa nerazzurra

L’Inter ha lasciato faticosamente San Siro a bordo di un bus scoperto per festeggiare la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia. Tra un tripudio di migliaia di persone all’esterno, Dimarco e compagni celebrano la loro grande stagione per le vie di una Milano vestita a festa di nerazzurro. Il percorso della comitiva proseguirà in Viale Caprilli, Piazzale Lotto, Via Monte Rosa, Buonarroti, Via Giotto, Via del Burchiello Via Guido d’Arezzo, Conciliazione, Via Boccaccio, Piazza Virgilio, Via Monti, Corso Magenta, Via Meravigli, Cordusio Via Orefici e si concluderà con il tripudio in Piazza del Duomo.