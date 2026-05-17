Modena, direttrice rianimazione di Baggiovara: "Pazienti in pericolo di vita"

Lesley De Pietri, direttrice del reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Baggiovara, ha parlato delle condizioni dei pazienti ricoverati: “Abbiamo ricoverato due pazienti, quelli che sono più gravi per il trauma riportato ieri, e uno di questi è uscito dalla sala operatoria nella serata di ieri sera e attualmente è sempre in condizioni critiche ma più stabile. L’altra paziente è uscita invece stamattina verso le 05:30 dopo aver subito un intervento chirurgico importante. La signora in questione, che ha una maggiore instabilità è e rimane sempre in condizioni critiche quindi la permanenza con noi in terapia intensiva sarà sicuramente lunga e le situazioni possono variare da un momento all’altro” ha aggiunto la dottoressa.