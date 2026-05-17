Modena, auto travolge pedoni in centro, 4 feriti gravissimi. Autista bloccato dai passanti. Mattarella e Meloni oggi in città

Paura ieri pomeriggio in via Emilia Centro a Modena, dove un’auto lanciata ad alta velocità ha travolto alcuni pedoni in largo Porta Bologna, terminando poi la propria corsa contro la vetrina di un negozio. Il bilancio è di sette feriti, quattro dei quali in gravi condizioni. Sono due le persone rimaste più gravemente ferite che hanno subito l’amputazione degli arti inferiori dopo essere state travolte dalla Citroen guidata dal 31enne Salim Elkoudri. Lo ha riferito la Procura di Modena, aggiungendo che una è in pericolo di vita. Il procuratore Luca Masini ha spiegato che “a seguito del violentissimo impatto, le persone travolte riportavano lesioni gravissime e gravi” e sono state “trasportate presso diversi nosocomi”. “A due di esse” sono stati “amputati gli arti inferiori, una delle quali versa in pericolo di vita”. Le altre persone investite hanno riportato “ferite di diversa entità e comunque gravi”.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende dal Quirinale, sarà in mattinata a Modena. Il Capo dello Stato visiterà i feriti e incontrerà il sindaco che aveva già sentito ieri sera per mostrare la sua vicinanza e ringraziare i cittadini intervenuti per bloccare l’aggressore. Nel pomeriggio Mattarella farà poi rientro a Roma per la finale degli Internazionali di tennis.

Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha modificato il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il presidente della Repubblica, per fare rientro in Italia e recarsi a Modena insieme al Capo dello Stato. Lo riferiscono fonti di palazzo Chigi.

La fuga del conducente, bloccato dai passanti e dalla polizia

Secondo le prime ricostruzioni, dopo l’impatto il conducente della vettura, rimasto a sua volta ferito, si sarebbe allontanato a piedi. Durante la fuga avrebbe accoltellato una persona che aveva tentato di fermarlo. Poi è stato bloccato dalla polizia.

Il fermato è Salim El Koudri, cittadino italiano di origini straniere, nato nel 1995, incensurato, originario di Seriate (Bergamo) e residente a Ravarino, nel Modenese, laureato in Economia. Secondo quanto emerso, in passato sarebbe stato in cura psichiatrica. “Nel 2022 era stato attenzionato dal Centro di Salute Mentale per disturbi schizoidi. Dopo questo periodo di osservazione se ne erano però perdute le tracce”, ha spiegato la prefetta di Modena, Fabrizia Triolo. La polizia ha condotto una serie di perquisizioni nella casa dell’uomo.

La Procura della Repubblica di Modena ha disposto il fermo di indiziato di delitto contestando i delitti di strage e lesioni aggravate dall’uso di arma. Sono ancora in corso, sottolinea la Procura, le indagini al fine di individuare il movente della condotta.

Le testimonianze

“Ho sentito blaterare qualcosa, è partita la colluttazione e mi ha colpito una volta al cuore e una alla testa. Il primo fendente sono riuscito a evitarlo, l’altro l’ho preso. Poi gli ho bloccato il polso, e poi l’ho neutralizzato” con l’aiuto di altre “4 o 5 persone arrivate nel frattempo”, ha raccontato con la testa ancora sanguinante Luca Signorelli, l’uomo che per primo ha cercato di bloccare il responsabile.

Le indagini sono affidate ai pm del gruppo antiterrorismo della Dda di Bologna, coordinati dal procuratore capo Paolo Guido. I magistrati attendono gli esiti dei primi accertamenti delegati alla Digos.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, per esprimere la sua “vicinanza” alla comunità dopo quanto accaduto, “solidarietà a chi è rimasto ferito” e “ringraziare i cittadini che con coraggio sono intervenuti per bloccare il colpevole”.

La vicenda è seguita con attenzione anche dal governo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, impegnata in Grecia all’Europe Gulf Forum, è rimasta in costante contatto con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. “Quanto accaduto oggi a Modena è gravissimo”, ha scritto Meloni sui social, esprimendo vicinanza ai feriti e ringraziando i cittadini intervenuti per fermare il responsabile e le forze dell’ordine. La premier ha sentito il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, così come anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che analogamente ha manifestato solidarietà e lodato chi “con coraggio” ha bloccato il colpevole. Sulla vicenda è intervenuto anche il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che su X ha definito El Koudri “criminale di seconda generazione che oggi a Modena ha falciato dei passanti innocenti”. Il Carroccio ha rimarcato che “in troppe città italiane l’integrazione delle cosiddette ‘seconde generazioni’ è fallita. Altro che ‘ius soli’ o cittadinanze facili, bisogna proseguire con ancora più determinazione sulla strada di permessi di soggiorno revocabili in casi di reati gravi. Certe persone non sono assolutamente integrabili, inutile che per motivi ideologici qualcuno neghi la drammatica evidenza”.