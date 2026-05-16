Modena, sindaco: "Uomo alla guida è in questura sotto interrogatorio"

“Non ho particolari sull’identità dell’uomo che era alla guida dell’auto, anche se alcuni testimoni mi hanno riferito che si tratterebbe di una persona di origine nordafricana. Non si sa se abbia agito sotto l’effetto di sostanze o se abbia compiuto questo gesto deliberatamente. Al momento è in questura sotto interrogatorio”. Così il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, arrivato sul luogo dove nel pomeriggio un’auto lanciata ad alta velocità ha investito alcuni pedoni all’altezza di largo Porta Bologna, terminando poi la corsa contro la vetrina di un negozio.