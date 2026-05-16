Modena, auto falcia una decina di persone: ci sono feriti gravi

Nel pomeriggio di oggi in via Emilia centro a Modena un’auto lanciata ad alta velocità ha investito alcuni pedoni all’altezza di largo Porta Bologna, terminando poi la corsa contro la vetrina di un negozio. Circa dieci persone sono state colpite e diversi sono i feriti, mentre sono ancora in corso le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti anche gli elicotteri del 118 partiti da Bologna e Pavullo. Il conducente della vettura, un giovane italiano di seconda generazione, è rimasto a sua volta ferito nell’impatto e si è allontanato a piedi dopo l’incidente. Durante la fuga avrebbe accoltellato una persona che aveva tentato di bloccarlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell’ordine all’incrocio tra rua Pioppa e corso Adriano.