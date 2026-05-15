Ucraina: scambio di prigionieri con Russia, la liberazioni di 205 soldati di Kiev

(LaPresse) – Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri di guerra, con la liberazione di 205 detenuti per parte, secondo quanto riportato dal ministero della Difesa russo. Tra gli ucraini rilasciati figurano soldati semplici, sergenti e ufficiali, molti dei quali erano tenuti prigionieri in Russia dal 2022. Le immagini diffuse dall’ufficio presidenziale ucraino mostrano i prigionieri di guerra ucraini che piangono, si abbracciano e chiamano a casa dopo essere stati liberati. I soldati hanno combattuto in alcune delle battaglie più feroci della guerra, difendendo l’Ucraina nelle regioni di Mariupol, Donetsk, Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia, Sumy e Kyiv, nonché presso la centrale nucleare di Chernobyl.