Derby Roma-Lazio, La Russa: "Accordo di buon senso sugli orari"

“È sempre tutto incasinato qua in Italia, non c’è mai un clima sereno del tutto, però sono contento che abbiano trovato un’intesa sull’orario delle partite domenica, mi sembra un’intesa di buon senso, spero che accontenti tutti”. A dirlo è Ignazio La Russa, presidente del Senato, a margine della conferenza Investopia in corso a Milano. La prefettura aveva inizialmente spostato il derby della capitale a lunedì alle 20,45 per ragioni di ordine pubblico: la partita coincideva con le finali degli Internazionali di tennis al Foro Italico. L’accordo raggiunto con la Lega Calcio ha definito una soluzione diversa: derby alle 12 di domenica, Internazionali di tennis alle 17.