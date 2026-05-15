Elezioni comunali Milano, La Russa: "Conta la credibilità non l’etichetta politica o civica"

A margine di Investopia 2026, a Milano, il presidente del Senato Ignazio La Russa è tornato sulle prossime elezioni comunali nel capoluogo lombardo. “Io personalmente non sto discutendo, le mie idee le ho espresse più volte. L’importante non è un politico o un civico – ha detto – Ma avere una coesione attorno a un candidato forte, credibile e che abbia realizzato una notorietà sufficiente”. A chi gli chiedeva se Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano e organizzatore dell’evento, possa essere un nome papabile, La Russa ha risposto: “Bozzetti ha appena cominciato un lavoro – ha tagliato corto – Facciamoglielo fare bene”. In precedenza La Russa aveva rivolto i complimenti all’organizzatore: “Faccio i complimenti a Bozzetti per questa iniziativa, arrivata alla sua quarta edizione, che vuole essere un momento di coesione con gli Emirati Arabi Uniti: non solo sviluppo economico, ma anche amicizia e rapporti culturali”, ha concluso.