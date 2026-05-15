Ucraina, salgono a 24 i morti per raid russi su Kiev: fra loro 3 bambini

In Ucraina è salito a 24 morti, fra cui 3 bambini, il bilancio dei massicci attacchi russi di ieri su Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza, citati dai media ucraini. Sono 48 le persone rimaste ferite. Nella capitale è stata dichiarata una giornata di lutto. In particolare è stato colpito un condominio di 9 piani nel quartiere di Darnytsia.

Russia: scambio di prigionieri con Kiev, liberati 205 per parte

Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri di guerra, con la liberazione di 205 detenuti per parte, secondo quanto riportato dal ministero della Difesa russo.

“Il 15 maggio, 205 militari russi sono stati rilasciati dal territorio controllato dal regime di Kiev. In cambio, sono stati trasferiti 205 prigionieri di guerra delle forze armate ucraine”, si legge nel comunicato, riportato da Interfax. “Gli Emirati Arabi Uniti hanno fornito assistenza umanitaria durante il rilascio dei militari russi dalla prigionia”, ha riferito il ministero. Secondo quanto riferito da Interfax, il personale militare russo si trova attualmente in Bielorussia, dove sta ricevendo l’assistenza psicologica e medica necessaria. “Tutto il personale militare russo – viene precisato – sarà trasferito nella Federazione Russa per cure e riabilitazione presso le strutture mediche del ministero della Difesa russo”.

“205 ucraini sono tornati a casa. Oggi i combattenti delle Forze Armate dell’Ucraina, della Guardia Nazionale e del Servizio di Frontiera di Stato stanno tornando dalla prigionia russa. Si tratta della prima fase dello scambio ‘1.000 per 1.000′”, ha riferito su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Tra i liberati ci sono soldati semplici, sergenti e ufficiali. La maggior parte di loro era in prigionia in Russia dal 2022. Hanno difeso l’Ucraina a Mariupol e ad Azovstal, nei settori di Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia, Sumy e Kyiv, e alla centrale nucleare di Chornobyl”, ha aggiunto, promettendo che continuerà “a lottare per ogni singola persona che rimane in prigionia”.

Mosca, nella notte abbattuti 355 droni Kiev

Nella notte l’esercito russo ha intercettato e distrutto 355 droni ucraini. Lo riferisce il ministero della Difesa russo, citato da Interfax. Secondo quanto riferito, i droni sono stati neutralizzati nelle regioni di Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronezh, Kaluga, Kursk, Oryol, Pskov, Rostov, Ryazan, Smolensk, Tambov, Tver e Tula, nella regione di Mosca, in Crimea, in Calmucchia e nel Territorio di Krasnodar, nonché nei mari d’Azov e Caspio.

Attacco con droni su regione russa Ryazan, 3 morti e 12 feriti

Tre persone sono morte e dodici sono rimaste ferite a seguito di un attacco con droni ucraini avvenuto nella notte nella regione russa di Ryazan. Lo riferisce il governatore regionale Pavel Malkov, citato da Interfax. “Purtroppo, tre persone sono morte e dodici sono rimaste ferite, tra cui dei bambini. Tutte le vittime hanno ricevuto prontamente l’assistenza necessaria”, ha riferito. Secondo il governatore, due edifici residenziali a più piani sono stati danneggiati a Ryazan. Resti di un drone sono caduti anche sul terreno di un impianto industriale e sono in corso le operazioni di bonifica. In città sono stati allestiti centri di accoglienza temporanei e le strutture danneggiate vengono smantellate. In mattinata, Malkov aveva riferito di un attacco di droni nella regione poi respinto. Sono stati segnalati danni a diversi edifici residenziali, nonché ai locali di un’attività commerciale. Secondo quanto riferito da media ucraini, i droni hanno attaccato la raffineria di petrolio di Ryazan, uno dei più grandi impianti di lavorazione del petrolio in Russia. Le prime esplosioni sono state segnalate intorno alle 2 del mattino. Successivamente, i residenti di Ryazan hanno iniziato a segnalare un attacco alla raffineria, forti esplosioni e infine un vasto incendio sarebbe divampato nell’area dell’impianto.