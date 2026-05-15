Turismo, ministro Mazzi: “Stiamo valutando aumento tassa soggiorno a Milano”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha chiesto di aumentare la tassa di soggiorno a Milano “e io adesso sto approfondendo perché non è un tema condiviso da tutti. Per cui come deve fare un ministero, deve dialogare con tutti i soggetti interessati”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, a margine di Investopia a palazzo Mezzanotte a Milano. Sala “ha posto una questione: hanno fatto una misura che tra l’altro è stata fatta dalla sua area politica, e questo è molto interessante da sottolineare, che contiene secondo lui un errore, cioè non consente a Milano un aumento della tassa di soggiorno, che invece viene autorizzato a città come Firenze e Roma, che lui ritiene giustamente, ma anch’io ritengo tali, città che lo possono fare. Milano questo non lo può fare”, ha proseguito, spiegando che “effettivamente questa non è una cosa giusta, anche se noi non siamo il governo delle tasse. Io voglio portare ricchezza, non voglio sottrarre denaro agli italiani. E quindi il tema è se sia giusto aumentare la tassa, che poi inevitabilmente finirebbe a carico del consumatore finale”. “Questo aspetto lo stiamo valutando, ma comunque parleremo con tutti i soggetti coinvolti e che sono interessati alla questione”, ha aggiunto.