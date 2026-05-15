Taiwan, Trump dopo il vertice con Xi: “Nessun rischio di guerra con la Cina”

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver discusso “a lungo” della questione Taiwan con il leader cinese Xi Jinping durante il loro recente vertice, escludendo al momento il rischio di un conflitto tra Cina e Stati Uniti sull’isola contesa. Le dichiarazioni sono state rilasciate a bordo dell’Air Force One, dove Trump ha risposto alle domande dei giornalisti affermando: “Andrà tutto bene”. Secondo il presidente americano, la conversazione con Xi ha incluso il tema di Taiwan, sottolineando come il leader cinese non sia interessato a un’escalation: “Non vuole assistere a una lotta per l’indipendenza perché sarebbe uno scontro molto duro”, ha aggiunto. Tuttavia, secondo quanto riportato in un resoconto del colloquio, Xi Jinping avrebbe avvertito Trump che una gestione errata della questione Taiwan potrebbe generare tensioni con Washington e compromettere le relazioni bilaterali tra le due potenze.