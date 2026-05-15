Italia-Emirati, ministro Mazzi: "Partnership strategica, è un Paese amico"

(LaPresse) – Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha commentato la partnership tra Italia ed Emirati Arabi Uniti: “Noi consideriamo questa partnership strategica, come è giusto che sia tra un Paese come il nostro, che ha un’importanza mondiale dal punto di vista della cultura, della ricchezza, della tradizione e della storia millenaria, e i Paesi come gli Emirati, che hanno il desiderio di investire nel mondo e in quelle nazioni che danno a loro più possibilità di trarre vantaggi, sia in termini culturali che in termini economici”, ha detto il ministro a margine di Investopia a palazzo Mezzanotte a Milano. “L’Italia è la più grande potenza culturale al mondo perché abbiamo il numero più alto di siti patrimonio dell’Unesco, ne abbiamo 61, uno in più della Cina che è 30 volte più grande”. “È evidente che noi guardiamo agli Emirati Arabi Uniti, che è un Paese amico, tanto che Giorgia Meloni, nel momento in cui si è manifestata una situazione di crisi in quei territori, c’è andata immediatamente”, ha concluso Mazzi.