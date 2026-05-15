Re Carlo III “DJ per un giorno” a Buckingham Palace, festa per The King’s Trust

(LaPresse) Re Carlo III ha ospitato una festa nei giardini di Buckingham Palace per celebrare i 50 anni dalla fondazione della sua organizzazione benefica. Durante l’evento, il sovrano è salito sul palco insieme all’attore Idris Elba e al DJ Christian St. Louis, dando ufficialmente il via alle celebrazioni musicali. La The King’s Trust, attiva dal 1976, nasce quando l’allora principe Carlo utilizzò la propria indennità di congedo dalla Royal Navy per creare una fondazione dedicata al sostegno dei giovani nel pieno di una fase di forte crisi economica nel Regno Unito. Negli ultimi cinquant’anni, i programmi educativi e di inserimento lavorativo dell’organizzazione hanno raggiunto circa 1,5 milioni di persone in tutto il mondo. La famiglia reale britannica ha tradizionalmente svolto il ruolo di patrono per numerose associazioni benefiche, contribuendo a rafforzarne visibilità e raccolta fondi nei diversi settori sociali. Secondo gli osservatori, l’impegno costante di Carlo III verso l’occupazione giovanile resta centrale anche oggi, mentre continua a sostenere e promuovere l’attività in espansione della fondazione.