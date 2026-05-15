Mondiali 2026, storico halftime show in finale con Madonna e Shakira

(LaPresse) La prossima edizione dei Mondiali di calcio FIFA segnerà una novità storica: per la prima volta è previsto uno spettacolo di intrattenimento durante l’intervallo della finale. L’annuncio è stato dato a New York, dove è stato confermato che l’organizzazione Global Citizen curerà il primo halftime show della storia della Coppa del Mondo FIFA. Tra gli artisti coinvolti figurano Madonna, Shakira e i BTS, con la direzione creativa affidata a Chris Martin dei Coldplay. Nel corso dell’evento è stata inoltre presentata “Dai Dai”, la canzone ufficiale dei Mondiali 2026, nata dalla collaborazione tra Shakira e la star dell’Afrobeats Burna Boy.