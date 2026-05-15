Trump in Cina: “Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi”

Il presidente Usa Donald Trump, nel corso del suo incontro con Xi Jinping a Zhongnanhai ha affermato che i due hanno concluso “fantastici accordi commerciali”.

Finora la Casa Bianca non ha reso noti dettagli degli accordi raggiunti durante il vertice fra Trump e Xi a Pechino. Ieri, in un’intervista rilasciata a Fox News al termine del suo incontro di due ore con Xi, Trump ha parlato di soia, aerei e petrolio. Incontrando nuovamente Xi oggi, il presidente Usa ha definito la visita “incredibile” e ha affermato che “ne sono derivati molti benefici”, fra cui “alcuni fantastici accordi commerciali” che sono “ottimi per entrambi i Paesi”.

Il corteo presidenziale di Donald Trump è arrivato questa mattina a Zhongnanhai, il complesso della leadership centrale cinese adiacente alla Città Proibita di Pechino. I giardini hanno ospitato Trump e Xi Jinping per una foto ufficiale in occasione della visita di Trump, seguita da un tè di lavoro. I due dovrebbero anche pranzare a porte chiuse prima che Trump rientri a Washington questo pomeriggio.

“Da Xi impegno ad acquistare 200 aerei Boeing”

A Pechino con il leader cinese Xi Jinping, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato di “molte cose”. Lo ha affermato lo stesso tycoon durante un’intervista a Fox News. Ma tra le “molte cose”, una su cui Xi è stato “particolarmente d’accordo” è l’acquisto di “200 aerei da Boeing”. Si tratterebbe di un accordo multimiliardario che segnerebbe il primo acquisto di jet commerciali di fabbricazione statunitense da parte della Cina, da quasi un decennio a questa parte. Xi “lo ha dichiarato”, ha detto Trump, “ma credo che si tratti piuttosto di un impegno”.

Iran, Trump: “Con Xi visione simile su come vogliamo che finisca”

Trump ha riferito che lui e il presidente cinese Xi Jinping hanno parlato dell’Iran. “La pensiamo in modo molto simile su come vogliamo che finisca”, ha detto Trump parlando della guerra di Usa e Israele contro l’Iran. “Non vogliamo che abbiano un’arma nucleare“, ha aggiunto. Poi, in riferimento allo Stretto di Hormuz che l’Iran ha di fatto chiuso, il presidente Usa ha detto: “Vogliamo che lo Stretto sia aperto”. E ancora: “Vogliamo che lo risolvano perché lì è una situazione folle. Un po’ folle. E non va bene, non può succedere”. Trump e il leader cinese hanno preso un tè di lavoro prima di recarsi a un pranzo a porte chiuse.

Xi: “Con Trump raggiunto importanti intese”

Con Donald Trump “abbiamo raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili, sull’espansione della cooperazione pratica in vari campi e sull’affrontare in modo adeguato le reciproche preoccupazioni”. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, a proposito della visita di Stato di tre giorni in Cina del presidente Usa Donald Trump. Lo riportano i media cinesi. Xi ha aggiunto che le due parti hanno anche concordato di rafforzare la comunicazione e il coordinamento su questioni internazionali e regionali.

Xi: “Visita Trump storica, ha rafforzato fiducia reciproca”

“Questa visita è storica e di riferimento. Insieme, abbiamo affermato la nuova posizione di un rapporto Cina-Usa costruttivo, strategico e stabile”. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, secondo quanto riportato da Cctv, riferendosi alla visita del presidente Usa Donald Trump in Cina, che volge al termine. Sono state rese note poche informazioni su eventuali accordi mentre Donald Trump e Xi pranzavano a porte chiuse a Zhongnanhai a Pechino, ma Xi ha parlato di una svolta positiva nei rapporti fra i due Paesi. “La visita è anche utile per promuovere la comprensione reciproca, approfondire la fiducia l’uno nell’altro e aumentare il benessere dei cittadini di entrambi i Paesi”, ha aggiunto Xi. Il leader cinese ha affermato che entrambi i Paesi dovrebbero attuare “l’importante consenso” raggiunto durante la visita di Trump e mantenere il rapporto sulla strada giusta.

Qualche ora prima anche un portavoce del ministero degli Esteri cinese aveva dichiarato che gli incontri fra Trump e Xi hanno rafforzato la fiducia, aggiungendo che hanno promosso la comprensione reciproca, favorito la cooperazione e infuso “stabilità” nel mondo. “I due capi di Stato hanno inoltre raggiunto un importante consenso su come gestire adeguatamente le reciproche preoccupazioni e hanno concordato di rafforzare la comunicazione e il coordinamento su questioni internazionali e regionali”, ha affermato il portavoce, riferendo che Xi e Trump hanno concordato un nuovo quadro di “stabilità strategica e costruttiva” per i loro Paesi.

Trump apprezza rose Zhongnanhai, Xi promette di inviargli semi

Il presidente Usa, Donald Trump, nel corso di 10 minuti di passeggiata con Xi Jinping nei giardini di Zhongnanhai, complesso di edifici vicino alla Città Proibita a Pechino, ha apprezzato le rose. “Queste sono le rose più belle che si siano mai viste“, ha commentato Trump mentre passava accanto a colonne e archi ricoperti di verde. Xi gli ha a quel punto promesso che gli invierà dei semi di rose. L’anno scorso Trump ha strappato il prato intorno al roseto della Casa Bianca per fare spazio a un patio che ricordasse il suo club Mar-a-Lago in Florida. Trump ha anche detto che vorrebbe più rose lì, lamentandosi di recente che il giardino della Casa Bianca “non ha troppe rose”.

Accompagnando Trump nella visita ai giardini di Zhongnanhai, ex giardini imperiali e attuale sede del potere, Xi ha messo in risalto gli alberi secolari. “Zhongnanhai è il luogo in cui operano il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e il Consiglio di Stato, ed è anche il luogo in cui lavoro e vivo” e “dopo la fondazione della Nuova Cina, i leader cinesi, tra cui Mao Zedong, Zhou Enlai e altri, hanno tutti vissuto qui”, ha spiegato Xi. I due presidenti hanno passeggiato nel giardino con i loro interpreti. “Tutti questi alberi hanno dai 200 ai 300 anni. Ce n’è uno grande che ha circa 400 anni”, ha detto Xi indicando alberi specifici a Trump, che ha espresso la sua ammirazione. “Ce n’è persino uno che ha 1.000 anni. Si trova da qualche altra parte”, ha detto Xi. Xi ha dichiarato di aver invitato Trump nella residenza in risposta all’ospitalità che Trump gli aveva dimostrato invitandolo a Mar-A-Lago nel 2017.