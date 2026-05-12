George e Amal Clooney al gala con Re Carlo III: parata di star al 50° del King’s Trust

Serata di gala alla Royal Albert Hall di Londra per celebrare i 50 anni dell’organizzazione King’s (ex Prince’s) Trust. A re Carlo III e alla regina Camilla si sono uniti George Clooney insieme alla moglie e Amal, Lily Collins, Rita Ora, Idris Elba e Rod Stewart. Il King’s Trust è stato fondato nel 1976 con l’obiettivo di aiutare i giovani in difficoltà a trovare lavoro. Si stima che l’organizzazione abbia aiutato con successo oltre un milione di persone. L’evento è stato presentato dal duo britannico Ant & Dec (Anthony McPartlin e Declan Donnelly) e ha assegnato premi a personaggi illustri aiutati dall’ente benefico.