Mondiali 2026, NYNJ Stadium: posati 600 rotoli d’erba per il nuovo campo

(LaPresse) All’interno del NYNJ Stadium sono stati posati oltre 600 rotoli di erba naturale per la realizzazione del nuovo manto erboso in vista dei prossimi Mondiali di calcio. L’impianto, che ospita le gare casalinghe dei New York Giants e dei New York Jets, sarà una delle sedi più importanti del torneo, con otto partite in programma e la finale fissata per il 19 luglio. Le sfide della fase a gironi vedranno protagoniste alcune delle principali nazionali del calcio mondiale, tra cui Brasile, Francia, Germania e Inghilterra, con il calcio d’inizio previsto dal 13 giugno. Grazie alla conclusione anticipata della stagione della NFL a febbraio, le operazioni di installazione del terreno di gioco hanno potuto beneficiare di tempi più lunghi rispetto ai precedenti tornei internazionali, in cui i lavori erano stati completati in pochi giorni. Il manto erboso è stato trasportato dalla Carolina Green Turf Farm, situata a nord di Charlotte, e sarà utilizzato anche in altri stadi, tra cui Kansas City e diversi centri di allenamento ufficiali. Dopo la posa iniziale, le superfici verranno sottoposte a un processo di cucitura della durata di tre-sei giorni, seguito da attività di manutenzione ordinaria fino all’inizio delle partite. Editorial use only. No re-sale