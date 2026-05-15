C.sinistra, Schlein: “Legge omofobia, matrimoni egualitari e riconoscimento figli in programma”

(LaPresse) “Insieme alle altre forze progressiste siamo qui a prendere impegni molto chiari sul programma con cui ci presenteremo alle italiane e agli italiani” dice la segretaria del Pd Elly Schlein al convegno “Verso il 17 maggio: dati, urgenze e prospettive politiche sui temi lgbtquia+” a Roma. Con lei Alessandra Maiorino (M5S), Elisabetta Piccolotti (Avs), Maria Elena Boschi (Italia Viva) e Riccardo Magi (+Europa). “Siamo qui per ribadire l’impegno” prosegue Schlein, “per una legge contro l’omobilesbotransfobia, per i matrimoni contro l’odio e per riconoscere finalmente i figli e le figlie delle coppie omogenitoriali. È la politica che deve occuparsi dei diritti civili e non lasciare che siano i tribunali a sopperire a questa mancanza”.