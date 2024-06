La segretaria dem a Napoli a margine di un evento organizzato nell'ambito del Pride

“Le discriminazioni fanno male alla società. La società più inclusiva è quella più sicura perché non lascia indietro nessuno, non marginalizza nessuno, non discrimina nessuno. In un anno e mezzo con questo governo l’Italia è scivolata ancora più in basso nella classifica dei diritti Lgbtqia+ in tutta Europa. Siamo ormai alla trentaseiesima posizione su 48 e non lo accettiamo, vogliamo portare l’Italia nell’Europa e nel futuro, cioè dove si riconoscono i diritti fondamentali delle persone, dove si lotta contro l’omobilesbotransfobia, con una legge per cui continueremo a lottare perché questa destra che governa l’ha affossata con un applauso sguaiato che non ci possiamo dimenticare”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Napoli a margine di un dibattito organizzato nell’ambito del Pride Park a cui partecipano anche il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in merito all’attuale situazione dei diritti Lgbtq+ in Italia.

